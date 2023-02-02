К июню в Омск поступят 30 новых троллейбусов «Адмирал» для будущих маршрутов

Фото: пресс-служба администрации города Омска

Омский дептранс сообщил, что к маю-июню текущего года должны полностью завершиться поставки новых троллейбусов «Адмирал» в наш город. Всего на средства инфраструктурного кредита, направленного на развитие троллейбусной сети Омска было закуплено 49 новых составов. Девять из них пришли в 2022 году и работают на омских маршрутах, еще столько же - в начале этого года. Остальные, как уже сказано, поступят в течение нескольких месяцев.

– Вся партия из 40 новых троллейбусов «Адмирал» перейдет в собственность города в июне, когда полностью завершатся поставки и пройдет оплата. До этого времени мы не можем их эксплуатировать. Поэтому принято решение поставить их на хранение. 10 «Адмиралов» поставим в троллейбусном депо, 12 – в трамвайном депо, остальные в филиалах «Служба пути» на 3-м Разъезде и в «Энергохозяйстве» на Долгирева. Еще 9 старых исправных троллейбусов, у которых нет экипажей, передислоцированы на территорию «Службы пути». Чтобы троллейбусы были в сохранности, организовано видеонаблюдение и охрана, – рассказал директор муниципального предприятия города Омска «Электрический транспорт» Сергей Фролов.

После завершения поставок будут запущены и новые троллейбусные маршруты: от Завода Попова до ТЦ «Мега» через Телецентр, из микрорайона Юбилейный до ТЦ «Мега» и на железнодорожный вокзал.

Троллейбусы «Адмирал» из последней партии отличаются от предыдущей полной отечественной сборкой и комплектацией. Раньше запчасти для подвески и заднего моста троллейбусов собирались из заграничных запчастей, но санкции повлияли и на этот процесс.