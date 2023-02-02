В список муниципальных помещений Омска для безвозмездного пользования добавили четыре здания

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В Омске изменят перечень муниципального имущества, которое в 2023 году безвозмездно предоставляют в пользование общественным организациям. Об этом сообщает Город55.

В проекте Решения, который предстоит утвердить комитету муниципальной собственности, значится четыре новых здания. Первое - жилой дом на улице 40 лет Ракетных войск, 19 в Степном микрорайоне. Второе - административное здание на 4-я Транспортной, 1А. Третье здание расположено на Булатова, 69, оно деревянное. Четвертый объект - самый важный - это памятник архитектуры на пересечении улиц Комиссаровская (дом 19) и Чокана Валиханова (дом 5). Дом построен в 1890-м году и подлежит государственной охране.

Кроме того, несколько помещений исключают из упомянутого списка: здания на улице 3-я Железнодорожная, Степная, 73 и13; два помещения по адресу бульвар Зеленый, 9/1.