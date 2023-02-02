В конце февраля в Омске откроют два дилерских центра «Москвич»

Фото официального дилера.

Автозавод «Москвич» сообщил, что в феврале 2023 года планирует отгрузку автомобилей для новых дилерских центров в 12 городах страны. В их число вошли Казань, Ставрополь, Тюмень, Оренбург, Челябинск, Красноярск, Пермь, Волгоград, Воронеж, Самара и Саратов, Омск.

В России за последний год стартовали продажи сразу нескольких российских автомобилей, которые на самом деле являются почти стопроцентными «китайцами».

Один дилерский центр «Москвича» откроется на улице Волгоградской, сообщает НГС55. Где будет второй - пока не сообщают. Известно, что в город поступят 30 автомобилей — переднеприводный кроссовер «Москвич 3» и его версия с электродвигателем. Стоить он будет от 1 970 000 рублей. Это рекомендованная цена на автомобиль в комплектации «стандарт» с турбированным (150 л. с.) мотором.