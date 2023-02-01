В Омске на Московке-2 высадят свыше 600 крупномеров

Фото: пресс-служба мэрии Омска

В Омске в микрорайоне Московка-2 высадят более 600 крупномеров — шаровидные ивы, берёзы, ели и рябины.

Новые деревья высадят вблизи современного физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном, который появится в микрорайоне уже в этом году. Общая площадь комплекса составит чуть больше 5 тысяч квадратных метров. Объект будет простроен с привлечение средств инвестора по проекту «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

Городская зелёная комиссия накануне согласовала подрядчику ООО «Арт-ремстрой» снос 209 деревьев, попадающих в зону застройки. Однако взамен, по программе компенсационного озеленения, подрядчик высадит в Ленинском округе в три раза больше деревьев — 627 крупномеров (201 иву шаровидную, 150 берез, 150 сосен, 70 лиственниц, 30 елей и 26 рябин), а по периметру спортивного комплекса - 13 елей и рябин, кустарники пузыреплодника и газон на площади 6,7 тысяч квадратных метров. Таким образом, микрорайон не только станет зеленее, но и безопаснее, ведь старые деревья зачастую ветхие и представляют угрозу для местных жителей.

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