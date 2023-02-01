Омский «Авангард» одержал победу по буллитам в матче с «Адмиралом» во Владивостоке

Фото: пресс-служба ХК «Авангард».
Сегодня, 1 февраля, на льду «Фетисов-Арены» во Владивостоке омский «Авангард» встретился с местным «Адмиралом». Омичам в этот раз удалось одержать победу в серии буллитов — счет 3:2.
Счет в матче на 4 минуте первого периода открыл Арсений Грицюк, забив гол в ворота хозяев. Спустя буквально полминуты Антон Берлёв из «Адмирала» сравнял счет — 1:1. За пять минут до конца периода Владимир Ткачёв вывел омичей вперед.
На 14 минуте второго периода бросок Павла Шэна позволил владивостокцам сравнять счет — 2:2.
Исход матча решился только в серии буллитов. Победу «Авангарду» принес нападающий Рид Буше.
Напомним, 3 и 4 февраля омичи проведут два матча на выезде с хабаровским «Амуром».
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