Омские таможенники задержали на границе с Казахстаном 260 килограммов черной икры

Фото: Сибирское таможенное управление.
Пресс-служба Федеральной таможенной службы России сообщила о задержке на границе Омской области с Казахстаном 260 кг контрабандной черной икры. Ее собирались вывезти в соседнюю страну в 500 пластиковых контейнерах, спрятанных среди замороженной рыбы.
- Более 260 кг черной икры задержали сотрудники омской таможни при проверке двух грузовых автомобилей в районе международного автомобильного пункта пропуска Исилькуль. Стратегически важный товар, рыночная стоимость которого превышает 16 млн рублей, пытались незаконно вывезти в Казахстан, - рассказали в ведомстве.
Позже экспертиза подтвердила, что замороженная зернистая масса черного цвета - это натуральная икра семейства осетровых.
На перевозчиков завели уголовное дело за подготовку и контрабанду стратегически важных ресурсов в крупном размере.