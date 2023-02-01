Омские таможенники задержали на границе с Казахстаном 260 килограммов черной икры

Фото: Сибирское таможенное управление.

Пресс-служба Федеральной таможенной службы России сообщила о задержке на границе Омской области с Казахстаном 260 кг контрабандной черной икры. Ее собирались вывезти в соседнюю страну в 500 пластиковых контейнерах, спрятанных среди замороженной рыбы.

- Более 260 кг черной икры задержали сотрудники омской таможни при проверке двух грузовых автомобилей в районе международного автомобильного пункта пропуска Исилькуль. Стратегически важный товар, рыночная стоимость которого превышает 16 млн рублей, пытались незаконно вывезти в Казахстан, - рассказали в ведомстве.

Позже экспертиза подтвердила, что замороженная зернистая масса черного цвета - это натуральная икра семейства осетровых.

На перевозчиков завели уголовное дело за подготовку и контрабанду стратегически важных ресурсов в крупном размере.