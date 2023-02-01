Каждый четвертый омич в 2022-м получал соцпособия, и на это ушло почти полбюджета региона - 20 миллиардов рублей

Фото: пресс-служба минтруда Омской области.

Омское министерство труда и соцразвития отчиталось о работе с семьями, проведенной в 2022 году. Всего на соцвыплаты всех жителей области ушло 20 млрд рублей, из них 13 миллиардов выплатили родителям 111 тысяч омских детей.

- 48 тысяч родителей получали выплату на детей в возрасте от трех до семи лет, таких в регионе 60 тысяч, - подтвердил министр труда и соцразвития Омской области Владимир Куприянов.

Ежемесячную выплату при рождении третьего ребенка и последующих детей получили 16 тысяч омских родителей на 17 тысяч детей. По сравнению с 2021 годом количество многодетных семей увеличилось на 3%. Один млрд рублей был направлен на ежемесячные выплаты ветеранам труда, ветеранам Омской области, труженикам тыла, реабилитированным и пострадавшими от политических репрессий. Получателей той самой ветеранской выплаты региона, размер которой составляет 550 рублей, сейчас в Омской области больше 100 тысяч человек.