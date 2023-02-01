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НовостиОбщество1 февраля 2023 11:40

Омская гостиница «Иртыш» год будет принимать беженцев из Донбасса за 13 миллионов рублей

Министерство безопасности региона требует в контракте обеспечивать за 1 тысячу рублей в сутки всем необходимым каждого из въехавших
Наталья ВИРКУНЕН
Фото: wikimapia.org.

Фото: wikimapia.org.

Министерство безопасности Омской области сообщает о новом контракте с гостиницей «Иртыш», где в течение года предполагается разместить 84 человека одновременно. Это будут беженцы из Донбасса и Украины, приехавшие в Омскую область. Как долго могут беженцы там находиться, а затем - предоставлять места следующим приезжим - неизвестно.

Согласно требованиям контракта, за 1000 рублей ежесуточного пребывания одного человека гостиница должна будет обеспечить гостей всем необходимым. На питание из этой суммы отведено 893 рубля. Всего выделено 13 миллионов рублей. Действовать контракт будет до 31 декабря.

С прошлого года гостиница стала непременным местом проживания бывших граждан соседнего государства.