У омского фонда капремонта - три претендента на руководство, которых активно тестируют

Фото: Олег ЗОЛОТО

Омское министерстве энергетики обнародовало результаты квалификационного экзамена, который проводили среди кандидатов на пост главы омского фонда капремонта. Высокий пост собирались занять экс-замминистр энергетики Дмитрий Кобзев, экс-руководитель городского «Центра содержания и хранения имущества» Александр Суханов, нынешний и. о. директора Фонда капремонта Александр Хомин.

Лучше других с вопросами федерального теста справился Хомин. Он набрал 49 баллов против 40 и 41 балла оппонентов. При этом всем участникам предстоит пройти еще одно испытание 3 февраля. По результатам двух испытаний назовут имя будущего руководителя. Ему обещают платить зарплату 90 тысяч рублей.

Претендентов на должность с хорошей зарплатой могло быть и больше, но заявились только трое.