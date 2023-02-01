Полпред Серышев встретился с омскими общественниками, говорили о поддержке военных СВО и беженцев Донбасса

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Полпред Президента РФ в СФО встретился с представителями общественных организаций омского региона.

Во встрече приняли участие председатель Общественной палаты Омской области Лидия Герасимова, председатель регионального исполкома Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию», президент регионального молодёжного общественного движения «Омская молодёжь» Сюзанна Егиян, председатель региональной общественной организации «Омская региональная ассоциация врачей» Юрий Новиков и председатель совета Омского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российский союз спасателей» Александр Пономарев. Они рассказали о реализуемых в Омской области гражданских инициативах и механизмах совместной работы общественных объединений и региональных органов власти.

Уделили внимание проектам патриотического воспитания, сохранению исторической памяти и культуры народов Российской Федерации, а также инициативам по поддержке участников специальной военной операции и их семей, оказанию помощи жителям Донецкой, Луганской народных республик. Кроме того, в числе тем обсуждения – деятельность ресурсных центров поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в регионе, механизмы тиражирования лучших практик реализации социально значимых проектов.

Анатолий Серышев подчеркнул, что сегодня для эффективного решения задач устойчивого развития нашей страны особенно необходим честный общественный диалог.

- Нужно, чтобы органы власти понимали какие проблемы волнуют граждан, и совместно с жителями территорий вырабатывали действенные пути их решения. В этом процессе крайне важна активная работа институтов гражданского общества, которые должны создать условия для такого открытого диалога, – считает полпред.