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НовостиОбщество1 февраля 2023 10:54

В Омске из-за капремонта Ленинградского моста троллейбусные маршруты временно пустят по Красному пути

Изменится схема движения троллейбусов № 7 и 16
Наталья ВИРКУНЕН

Фото: пресс-служба администрации города Омска

Пресс-служба омской администрации сообщила, что в связи с частичным перекрытием Ленинградского моста, с 15 февраля временно изменится схема троллейбусных маршрутов № 7 и 16. Из пустят по Красному Пути.

Так маршрут № 7 пойдет от поселка Солнечного по улицам 2-я Солнечная, Дианова, Лукашевича, затем - на мост имени 60 лет ВЛКСМ с проездом на Красный Путь. После транспорт проезжает по улице Интернациональная, Гагарина, Комсомольский мост, проспект Карла Маркса. Конечная остановка - железнодорожный вокзал; Маршрут № 16 пойдет сначала теми же улицами, но с Комсомольского моста транспорт переезжает на улицу 10 лет Октября и едет до завода имени Попова.