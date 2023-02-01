В Омске из-за капремонта Ленинградского моста троллейбусные маршруты временно пустят по Красному пути

Фото: пресс-служба администрации города Омска

Пресс-служба омской администрации сообщила, что в связи с частичным перекрытием Ленинградского моста, с 15 февраля временно изменится схема троллейбусных маршрутов № 7 и 16. Из пустят по Красному Пути.

Так маршрут № 7 пойдет от поселка Солнечного по улицам 2-я Солнечная, Дианова, Лукашевича, затем - на мост имени 60 лет ВЛКСМ с проездом на Красный Путь. После транспорт проезжает по улице Интернациональная, Гагарина, Комсомольский мост, проспект Карла Маркса. Конечная остановка - железнодорожный вокзал; Маршрут № 16 пойдет сначала теми же улицами, но с Комсомольского моста транспорт переезжает на улицу 10 лет Октября и едет до завода имени Попова.