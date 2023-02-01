В Омске в 2023 году на улицах города появятся 5 новых светофоров и 2 камеры видеофиксации

Фото: пресс-служба мэрии Омска

В Омске установят пять новых светофоров, еще два существующих реконструируют. На эти цели выделено 56,2 миллиона, из которых 50 миллионов рублей — субсидия из областного бюджета.

Новые светофоры появятся на следующих участках улично-дорожной сети города:

— улица Енисейская – Объездная ТРК «Континент»;

— улица Маршала Жукова – улица Ермака;

— Иртышская набережная – улица Рождественского;

— улица Кирова – улица 25-я Рабочая;

— улица Новокирпичная – улица Вострецова, стр 1/4.

Реконструированы в 2023 году будут два светофора: первый — на пересечении улицы Средней с улицей 25-й Северной, второй — на пересечении улицы Березовой с проспектом Королева.

Кроме того, часть средства будет потрачена на установку комплексов фотовидеофиксации на улице Мельничной, 87/1 и пересечении улиц Нефтезаводской и 22 Апреля.

В департаменте городского хозяйства отметили, что в этому году на одном из участков появятся светофоры на светодиодных г-образных опорах, дублирующих основной сигнал светофора.

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