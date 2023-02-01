Омичи до 8 февраля смогут поучаствовать в опросе о том, как организовать движение на время перекрытия Ленинградского моста

Капитальный ремонт моста планируют закончить в 2024 году.
Фото: Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ
Мэр Сергей Шелест обратился к омичам с просьбой пройти опрос на тему того, как организовать движение личного и общественного транспорте в городе на время капитального ремонта Ленинградского моста.
— Ленинградский мост имеет высокую транспортную значимость для нашего города. В связи с проведением масштабных работ по его капитальному ремонту с 15 февраля этого года по 31 мая 2024 года движение на мосту будет частично ограничено. Для сохранения максимально возможного комфортного передвижения по городу просим вас принять участие в опросе!, — написал в своем телеграм-канале Шелест.
Глава города уточнил, что омичи смогут принять участие в опросе до 8 февраля. В нем есть вопросы как для горожан, пользующихся общественным транспортом, так и для автомобилистов. Прости опрос можно по ссылке — https://pos.gosuslugi.ru/lkp/polls/351049/.
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