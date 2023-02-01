РЭК Омской области официально возглавил уроженец Татарстана Дмитрий Русских

Александр Бурков подчеркнул, что обновление команды необходимо, чтобы работать более эффективно. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Губернатор Омской области Александр Бурков сообщил в своем телеграм-канале о назначении нового руководителя РЭК Омской области. Раннее ведомство возглавляла Людмила Вичкуткина.

На пост председателя Региональной энергетической комиссии (РЭК) Омской области был назначен уроженец Татарстана Дмитрий Русский. Он на протяжении более одиннадцати лет работал в Госкомитете Республики Татарстан по тарифам. За время работы там Русских прошел путь от ведущего консультанта до начальника отдела.

— Новый руководитель продолжит заданный курс на цифровизацию и прозрачность процесса тарифообразования в регионе, — отметил в своем телеграм-канале губернатор.

Напомним, еще в декабре прошлого года ФАС одобрил кандидатуру Русских на место председателя РЭК, выдвинутую Александром Бурковым.

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