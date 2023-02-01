В Омске на капитальный ремонт двух школ в Ленинском округе потратят 217 млн рублей

Здание школы №3 Фото: 2gis

В Омске в 2023 году начнут капитальный ремонт двух школ, расположенных в Ленинском округе.

Как сообщили в департаменте строительства, мэрия получила субсидии на капитальный ремонт зданий гимназии № 75 и средней школы № 3. Кроме того, для образовательных учреждений приобретут новые парты, компьютеры и спортинвентарь. На эти цели по результатам конкурсного отбора омские власти получил из областного бюджета 193,7 миллиона рублей. Еще 23,9 миллиона рублей будет направлено из бюджета города.

— В настоящее время департамент строительства формирует список необходимых работ в рамках капремонта и готовит документацию для проведения электронных аукционов на определение подрядных организаций, — отметил первый замдиректора департамента строительства Александр Маер.

Напомним, в Омске в прошлом году был начат капремонт школы №88 в Октябрьском округе. Однако недавно строительные работы были временно приостановлены из-за обнаружившихся серьезных нарушений, допущенных при строительстве, в частности отсутствия внутренних фундаментов.

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