Омский мэр Шелест подвел итоги меценатской помощи первой школе в этом списке

Фото: телеграм-канал Сергея Шелест

Проект «Меценатство», созданный в 2022 году по инициативе мэра Омска Сергея Шелеста, в очередной раз показал свою эффективность.

Градоначальник рассказал о результатах работы, проделанной в рамках меценатского соглашения в гимназии №85, расположенной по улице Фрунзе. Образовательное учреждение стало первым в городе, которое взял под свое крыло меценат. Помочь школе в марте 2022 года вызвался директор ООО «Промстройкомплект-Сервис» Шамил Шихмирзаев.

— За неполный год меценат произвёл капремонт спортивного зала, в перечне работ: демонтаж и укладка пола, ремонт и покраска стен и потолка, устранение изъянов системы отопления, замена проводки и светильников, установка новых дверей, монтаж спортивного оборудования. Также силами мецената в гимназии частично заменены окна, отремонтирована система водоснабжения и заменена часть канализации, — поделился в своём телеграм-канале глава города.

Фото: телеграм-канал Сергея Шелест

Как отметил Сергей Шелест, работы в здании гимназии продолжатся и в 2023 году. Меценат отремонтирует фасад школы, цоколь, отмостки, а также выровняет пол и уложит новую плитку в столовой, которая будет отвечать всем современным требованиям.

Напомним, 27 января, в школе №44 мэр подписал первое в 2023 году соглашение о меценатстве. Желание помочь привести образовательное учреждение в порядок изъявила омская строительная компания ООО «РСТ групп».

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