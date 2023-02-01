В Омске на Левобережье едва не сгорел крупный офисный центр

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Омской области

В Омске поздним вечером 26 января чуть не сгорел торгово-офисный центр на улице Конева в Кировском округе. Масштабного пожара удалось избежать благодаря автоматической системе сигнализации и пожаротушения.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Омской области, огонь повредил мебель и оргтехнику на площади 5 квадратных метров. Спасателей вызвал дежурный по офисному центру, на пульт которого поступил сигнал о возгорании на пятом этаже. Десять человек, находившиеся в этот момент в здании, успели самостоятельно эвакуироваться. Прибывшим на место пожарным расчетам оставалось лишь убедиться, что огня нет. Пламя ликвидировала система пожаротушения.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Омской области

— Автоматическая система пожарной сигнализации и пожаротушения в очередной раз на деле подтвердила свою необходимость. Звуковой сигнал «сообщил» людям об опасности, а спринклерная установка водяного пожаротушения обеспечила подачу огнетушащего вещества для своевременной локализации возгорания и предотвратила распространение огня за границы оросителей. Это, в первую очередь, позволило избежать тяжелых последствий, а также минимизировать материальный ущерб. Благодаря тому, что правообладатель здания не только содержит все системы в рабочем состоянии, но и ответственно относится к пожарной защищенности объекта, регулярно проводит тренировки по эвакуации с персоналом, мы, по сути, видим такой результат, — прокомментировал инцидент начальник территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы по КАО Омска, подполковник внутренней службы Сунгат Рахимов.

Отметим, причины пожара будут установлены в ходе экспертизы.

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