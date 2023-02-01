Александр Бурков назначил новых руководителей РЭК и «Омскоблстройзаказчика»

Фото: пресс-служба правительства Омской области

Губернатор Омской области Александр Бурков сообщил в своем телеграм-канале о назначении руководителей двух региональных структур.

Так, директором БУОО «Омскоблстройзаказчик» стал Дмитрий Пшеничников. Он имеет большой опыт в строительной сфере и занимал ранее руководящие посты как в частных, так и государственных организациях. Глава региона поставил перед Пшеничниковым задачу разобраться с недобросовестными подрядчиками, затягивающими сроки сдачи важных социальных объектов. Прошлый руководитель бюджетного учреждения — Егор Кирьяков — не смог справиться с ситуацией и был отправлен в отставку.

Председателем Региональной энергетической комиссии (РЭК) Омской области был назначен уроженец Республики Татарстан Дмитрий Русских. Перед ним поставлена задача продолжить заданный курс на цифровизацию и прозрачность процесса тарифообразования в нашем регионе.

Напомним, слухи о назначении Дмитриях Русских главой РЭК появились еще в декабре прошлого года.

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