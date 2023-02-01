В 2022 году омичам, пострадавшим при пожарах, выплатили 1 миллион рублей

Много это или мало? Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В 2022 году 32 жителям Центрального округа, пострадавшим при пожарах, выплатили единовременную материальную помощь.

Максимальный размер выплаты составил 25 тысяч рублей на одного человека. Всего на эти цели было выделено около 800 тысяч рублей.

— Работа по оказанию помощи пострадавшим ведется специалистами постоянно. В 2022 году из резервного фонда Администрации города Омска 32 жителя округа получили единовременную материальную помощь на общую сумму 800 тысяч рублей, — подчеркнул первый замглавы администрации Центрального округа Николай Лось.

Отметим, в окружной администрации существует комиссия по решению вопросов оказания единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате пожаров. За 2022 года она провела 17 заседаний по вопросу выделения омичам соответствующих выплат. В ее состав входя представители администрации Центрального округа, управления регионального минтруда по Омску, комплексных центров «Пенаты» и «Рябинушка», сотрудники территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Омской области.

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