В Омске после 20 лет работы закрыли частный медцентр, занимавшийся вакцинацией населения

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Омске во вторник, 31 января, закрыли центр профилактической медицины «Интервакс». Он проработал чуть более 20 лет. Сообщение об этом появилось в социальных сетях организации.

— Друзья! К сожалению, мы закрылись. Спасибо всем, кто был с нами. Ваш МЦ «Интервакс», — говорится в последнем посте.

Медцентр занимался вакцинацией взрослых и детей от кори, гепатитов А и B, гриппа и других заболеваний, а также проведением ДНК-исследований. Кроме того, в центре можно было получить консультацию терапевта и инфекциониста. В последние недели работы «Интервакс» объявил о больших скидках на вакцинацию.

Напомним, ранее в Омске выставили на продажу за 5,5 миллиона рублей медцентр.

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