Строительство северного обхода Омска начнется в 2023 году

В Омской области продолжается разработка проектно-сметной документации строительства дороги «Северный обход города Омска». Строительство четырех полосной трассы протяженностью 62,6 километра с 10 путепроводами начнется в этом году. Работы планируют закончить к 2027 году.

Сейчас специалисты проводят инженерные изыскания, ведется работа с сетевыми организациями по переустройству имеющихся инженерных сетей и коммуникаций.

— На объекте будет создана система взимания платы на основе принципа безбарьерной оплаты, установлен комплекс систем для обеспечения управления дорожным движением в автоматическом режиме и системы мониторинга инженерных конструкций, установлены автоматизированные системы весогабаритного контроля, кроме того будут оборудованы площадки для отдыха, — сообщили в пресс-службе регионального минстроя.

Напомним, в сентябре 2022 года «Газпромбанк» и правительство Омской области заключили концессионное соглашение на проектирование, строительство и эксплуатацию автодороги «Северный обход города Омска».

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