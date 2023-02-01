Омский «Авангард» тратит на зарплаты своим игрокам 840 миллионов рублей

Фото: пресс-служба ХК «Авангард».

Накануне стало известно, сколько платят российские команды КХЛ своим игрокам. Самые большие зарплатные бюджеты оказались у ЦСКА» и «СКА».

Как сообщает издание «Спорт-Экспресс», «ЦСКА» тратит на зарплату хоккеистов 895 миллионов рублей. Второе место в рейтинге занимает «СКА». Там размер зарплатного бюджета составляет 850 миллионов рублей.

Омский «Авангард» вместе «Локомотивом» и «Ак Барсом» заняли третье место в рейтинге. Их расходы на зарплату хоккеистам составляют по 840 миллионов рублей.

Отметим, самые маленькие размеры зарплатного фонда у «Амура», «Нефтехимика», «Торпедо» и «Северстали» — по 315 миллионов рублей.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru