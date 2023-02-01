В Омске скончался заслуженный строитель РФ Эрнст Воронин

Фото: пресс-служба минстроя Омской области

В Омске в понедельник, 30 января, на 86-м году жизни скончался заслуженный строитель РФ Эрнст Воронин.

Воронин Эрнст в 1963 году начал работать в Тресте «Сибнефтехиммонтаж» на должности инженера ПТО. С 1967 года занимал пост начальника ПТО, заместителя управляющего трестом «Омскцелинстрой». С 1975 по 1981 годы - инструктор отдела строительства

Омского обкома партии. В 1981-1986 годах — председатель объединения «Облколхозстрой»,

В 1987-1991 годах был руководителем кооперативно-государственного объединения «Омскагропромстрой». Под руководством Воронина были введены в эксплуатацию около 600 тысяч квадратных метров жилья, построено 125 школ, 96 детских садов, 38 клубов и домов культуры, 19 больниц и 2 профтехучилища и другие объекты.

Место, дата и время проведения церемонии прощания пока не сообщаются.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru