В 2023 году в Омске планировали отремонтировать 13 дорог, но половину сделали раньше сроков

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Омская мэрия сообщила, что в списке планового ремонта дорожного покрытия на 2023 год значится 13 дорог. Но половину из них сделали в 2022-м, при этом три готовы почти целиком, остальные - частично.

- У нас на 2023 год запланировано 13 объектов, 7 из которых подрядные организации ремонтировали в 2022 году. Таким образом, 3 объекта готовы уже почти 100%. Ещё на 6 улицах работы будут продолжаться в этом году. Завершение запланировано на 1 августа, - сообщает первый замдиректора УДХБ Михаил Горчаков.

В следующем - в 2024 году - работы планируется провести на улицах Коммунальной, Маяковского, 6-й Шинной, 60 лет Победы, Волочаевской, Омской и Заозерной.