Полпред Серышев поручил не отпускать контроль за ситуацией с обманутыми дольщиками и газификацией в Омской области

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев накануне в Омске провел рабочие встречи с губернатором Александром Бурковым и председателем Законодательного собрания Омской области Владимиром Варнавским.

Полпред отметил устойчивые результаты, которые демонстрирует экономика региона. При этом на особом контроле региональных органов власти должны находиться восстановление прав участников долевого строительства, реализация программ газификации и догазификации, безаварийное прохождение отопительного сезона. Дополнительные усилия следует направить на соблюдение сроков строительства объектов социальной сферы, возводимых в рамках национальных проектов.

Также обсудили законы, направленные на помощь социально незащищенным категориям граждан.