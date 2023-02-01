В этом году на омских казаков направят 10 миллионов рублей

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Министерство региональной безопасности отчиталось о бюджетной помощи омским казачьим организациям. В частности, городскому казачьему сообществу будет выделено свыше 471 тысячи рублей на охрану общественного порядка. Хуторскому казачьему обществу «Ермак» - 10 млн рублей. Эти деньги пойдут на обслуживание дорожных камер видеофиксации.

Субсидии казачьим обществам предоставляются ежегодно. Деньги идут, в том числе, на покупку формы, на командировочные расходы, на страхование жизни.

В ноябре 2022 года Омское городское казачье общество получило на охрану общественного порядка 577 тысяч рублей. Кроме того, разные суммы - от 131 до 242 тысяч рублей - были направлены шести казачьим организациям в различных районах области. «Ермак» в тот момент на дорожную безопасность получил 16 миллионов рублей.