Вакансий в омской «оборонке» стало на треть больше

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Заместитель министра труда и социального развития Омской области Ирина Варнавская рассказала о трудоустройстве на предприятия оборонно-промышленного комплекса. В связи с увеличением объемов производства произошел рост количества вакансий. Если еще на прошлой неделе в банке вакансий было заявлено 2 тысячи предложений от работодателей, то на этой – уже больше 3 тысяч.

Основным ресурсом для комплектования кадрами остаются безработные омичи. Кроме того, для трудоустройства привлекаются студенты. В регионе действует программа стажировок. В 2022 году более 300 студентов 3-4 курсов прошли оплачиваемую практику, более 220 обучающихся были трудоустроены с продолжением обучения по индивидуальному учебному графику.

Омские заводы даже готовы принять на работу омичей пенсионного и предпенсионного возраста, соискателей без опыта работы. Работодатели обучают с нуля на своих площадках.

- В целом, в ОПК востребованными остаются инженеры, операторы ЧПУ, токаря, фрезеровщики, электросварщики. Самые высокооплачиваемые вакансии на омских производствах – это инженер-программист – до 170 тысяч рублей; токарь – от 100 тысяч рублей; оператор станков с программным управлением – от 100 тысяч рублей; фрезеровщик – от 100 тысяч рублей. С 1 января 2023 года на предприятия ОПК трудоустроены более 600 человек, на рассмотрении у работодателей находятся еще почти 500 резюме. Всего с июля прошлого года трудоустроено почти 5 тысяч человек, – отметила Варнавская.

Для привлечения кадров ряд предприятий ОПК расширили перечень социальных гарантий, работодатели пересматривают систему оплаты труда, графики работы.

Это белая зарплата, отчисления, оплачиваемая стажировка, санаторно-курортное лечение, компенсация аренды жилья, программа поддержки молодых специалистов.