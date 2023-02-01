Заслуженный почет: власти собираются присваивать звание почетного гражданина Омска раз в пять лет и только троим омичам

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2 февраля депутаты Омского горсовета рассмотрят новый порядок присвоения звания «Почетный гражданин города Омска». Пока почетность раздают ежегодно двоим омичам. Возможно, впредь стать почетным горожанином станет сложнее: в пояснительной записке комитета по соцвопросам обозначено, что звание будут давать каждые пять лет - в юбилейные даты, да и то только троим.

- В целях повышения статуса звания проектом Решения предлагается установить, что присвоение звания «Почетный гражданин города Омска» осуществляется в годы празднования юбилейных дат со дня основания города Омска, - гласит документ.

Пока в этом списке всего 12 фамилий. Среди них - бизнесмен Геннадий Фридман, Боксер Алексей Тищенко, олимпийская чемпионка по стрельбе Виталина Бацарашкина, паралимпиец Александр Кузюков и др.