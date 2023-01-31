Роспотребнадзор: показатель заболеваемости ОРВИ в Омской области ниже эпидпорога на 52,7%

Хоть омичи и болеют все реже, но расслабляться рано. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Омской области за неделю снизился показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом. Омичи болеют все реже, но расслабляться рано.

Как сообщили региональном управлении Роспотребнадзора, за прошлую неделю — с 23 по 29 января 2023 года — показатель заболеваемости ОРВИ составил 61,5 на 10 тысяч населения, что на 52,7% ниже эпидпорога.

— В пейзаже циркулирующих вирусов вирусы гриппа составили 30,0%, из них вирусы гриппа В составили 27,5% и вирусы гриппа А – 2,5%. Вирусы негриппозной этиологии составили 70%, в том числе РС составили 22,5%, риновирусы – 17,5%, метапневмовирусы – 10,0%, бокавирусы – 10,0%, аденовирусы – 5,0%, коронавирусы (сезонные) – 2,5% и вирусы парагриппа – 2,5%, — отметили в ведомстве.

Напомним, коронавирус из Омской области никуда не ушел. Только за прошлую неделю в регионе были зафиксированы семь летальных случаев. Омичей просят продолжать соблюдать меры профилактики.

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