Жительница Омской области отправила собутыльника на тот свет

Подозреваемую в убийстве поместили под стражу Фото: Иван МАКЕЕВ

Омский следком завел уголовное дело на женщину, подозреваемую в убийстве собутыльника.

По версии следствия, 28 января около 17 часов в частном доме в селе Хлебодаровке 41-летняя подозреваемая во время конфликта на бытовой почве ударила ножом 53-летнего мужчину, вместе с которым распивали крепкие напитки. От ранения потерпевший скончался на месте.

По ходатайству следствия женщину поместили под стражу. Сотрудники СУ СК РФ по Омской области проводят следственные действия, по результатам которых будут установлены все обстоятельства преступления. Расследование продолжается.

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