В Омске на 98-м году жизни скончался заслуженный связист РФ Василий Титов

Фото: пресс-служба минцифры Омской области.
Накануне в Омске ушел из жизни заслуженный связист РФ Василий Титов. Ему было 97 лет.
На протяжении более 20 лет Василий Титов занимал должность руководителя Омского областного производственно-технического управления связи (ПТУС). В организацию входило почти 60 различных структурных подразделений отрасли связи.
За трудовые заслуги Титов был удостоен званий «Мастер связи», «Заслуженные связист Российской Федерации», а также награжден орденами «Знак Почета», Трудового Красного Знамени, медалями «За доблестный труд в Великой отечественной войне 1941-1945гг.», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина» и другими высокими наградами.
Церемония прощания пройдет в четверг, 2 февраля, с 10:00 до 11:00 в Воскресенском соборе по адресу: улица Партизанская, 16.
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