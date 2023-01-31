Турнир олимпийской чемпионки Евгений Канаевой пройдет в Омске на «G-Drive Арене»

Фото: телеграм-канал Ивана Колесника

В Омске в конце апреля 2023 года на льду «G-Drive Арены» пройдет второй турнир двукратной олимпийской чемпионки по художественной гимнастике в личном многоборье Евгении Канаевой.

— В прошлом году с успехом прошли дебютные соревнования, в этом году уровень будет в разы выше! Евгения уже побывала на G-Drive Арене, именно ее мы рассматриваем в качестве площадки и надеемся провести турнир именно там, обсудили ключевые моменты подготовки и определили рабочую группу. Уверен, второй «Evgeniya cup» пройдет очень зрелищно, гостей ждет яркая церемония открытий, ее концепцию разрабатывает знаменитая хореограф-постановщик Ирина Зеновка, — написал в своем телеграм-канале первый замминстра спорта Иван Колесник.

Напомним, первый турнир Евгении Канаевой прошел в прошлом году во Дворце художественной гимнастики.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru