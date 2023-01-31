В Омске в 2024 году отремонтируют дороги на 7 городских улицах

Омская мэрия определила дороги, которые отремонтируют в 2024 году. Заявка для прохождения отбора в ближайшее время будет передана в региональный минтранс.

По словам первого замдиректора департамента городского хозяйства Михаила Горчакова, в 2024 году в Омске по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» планируют провести комплексный ремонт семи автомобильных дорог. На эти цели будет выделено 751,4 миллиона рублей. На части объектов работы начнутся уже в этом году.

В следующем году будет проведен ремонт дорог по улицам: Волочаевская, Заозерная, Коммунальная, Маяковского, 6-я Шинная, 60 лет Победы, Омская.

Напомним, в 2023 году в Омске будут отремонтированы 15 дорог. На работы было направлено свыше 672 миллионов рублей из бюджетов всех уровней.

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