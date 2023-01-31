Жители Омска в 2022 году стали чаще вносить платежи за капремонт

Фото: Даниил ОПАРИН

В Омске в 2022 году средняя собираемость платежей за капитальный ремонт увеличилась до 92% процентов. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖИ.

За прошлый год по сравнению 2021 годом средняя собираемость взносов в Фонд капитального ремонта на 1100 многоквартирных домов под управлением ТСЖ (ТСН), ЖСК (ЖТ) и УК выросла на 3%.

— Размер фактических поступлений взносов на капитальный ремонт в 2022 году на 496 многоквартирных домах, владельцами специальных счётов на которых являются ТСЖ (ТСН), ЖСК (ЖТ), составил 92,5% от планируемой суммы поступлений. Для 646 многоквартирных домов, где владельцем специальных счетов являются УК, размер фактических поступлений в 2022 году составил 93% от суммы начислений. На 767 многоквартирных домах, владельцем специальных счетов на которых является Региональный оператор, размер фактических поступлений взносов на капитальный ремонт составил 91,9%, — отметили в ведомстве.

Напомним, в декабре 2022 года ГЖИ Омской области возглавил Александр Киреев.

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