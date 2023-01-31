Омский депимущества через суд взыскал 10 млн рублей с компании Абрамовича

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омской области арбитражный суд обязал компанию ООО «Ситал-Маг» выплатить департаменту имущественных отношений более 10 миллионов рублей

Ранее структура омской мэрии обратилась в судебную инстанцию, чтобы взыскать долг за аренду земельного участка в размере 13,1 миллиона рублей с компании ООО «Ситал-Маг», принадлежащей кипрскому офшору Protonius Investments ltd, чьим владельцем, как сообщает «Город55», может являться Роман Абрамович. На арендуемом организацией участке общей площадью 74,9 тысяч квадратных метров находится строительный гипермаркет OBI.

ООО «Ситал-Маг» подало в суд встречный иск и потребовало признать завышенной стоимость земельного участка, на основе которой рассчитывался размер арендной платы.

Арбитражный частично удовлетворил требования департамента имущественных отношений, обязав компанию выплатить 10,6 миллиона рублей. Решения в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

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