В Омске в 2023 году благоустроят 6 общественных пространств

Фото: пресс-служба мэрии Омска

В Омске весной 2023 года подрядчики приступят к благоустройству шести общественных пространств. На эти цели было выделено 173 миллиона рублей.

Так, в этом году в программу комплексного благоустройства вошли следующие территории: «Городской сад» в границах проспекта Карла Маркса - улицы Короленко (2 этап); парк «Зелёный остров» (3 этап); территория в границах улицы Моторной и Сибирского проспекта (2 этап); сквер имени И. В. Панфилова(2 этап); микрорайон «Прибрежный» (2 этап); сквер имени Алексея Казанника.

— В сквере Казанника в летний период разобьют новые пешеходные аллеи, создадут новые места отдыха, высадят деревья и кустарники, установят уличное освещение и ротонду. Накануне были объявлены торги по определению подрядной организации для выполнения благоустроительных работ, — сообщил первый замдиректора департамента городского хозяйства мэрии Михаил Горчаков.

Напомним, весной омичи смогут выбрать территории, которые будут благоустроены по проекту «Формирование комфортной городской среды» в 2024 году. Голосование пройдет на единой федеральной онлайн-платформе http://za.gorodsreda.ru/.

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