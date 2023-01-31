В Омске в 2023 году благоустроят 6 общественных пространств

Фото: пресс-служба мэрии Омска
В Омске весной 2023 года подрядчики приступят к благоустройству шести общественных пространств. На эти цели было выделено 173 миллиона рублей.
Так, в этом году в программу комплексного благоустройства вошли следующие территории: «Городской сад» в границах проспекта Карла Маркса - улицы Короленко (2 этап); парк «Зелёный остров» (3 этап); территория в границах улицы Моторной и Сибирского проспекта (2 этап); сквер имени И. В. Панфилова(2 этап); микрорайон «Прибрежный» (2 этап); сквер имени Алексея Казанника.
— В сквере Казанника в летний период разобьют новые пешеходные аллеи, создадут новые места отдыха, высадят деревья и кустарники, установят уличное освещение и ротонду. Накануне были объявлены торги по определению подрядной организации для выполнения благоустроительных работ, — сообщил первый замдиректора департамента городского хозяйства мэрии Михаил Горчаков.
Напомним, весной омичи смогут выбрать территории, которые будут благоустроены по проекту «Формирование комфортной городской среды» в 2024 году. Голосование пройдет на единой федеральной онлайн-платформе http://za.gorodsreda.ru/.
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