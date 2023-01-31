В Омской области сохраняется напряженная обстановка с заболеваемостью коронавирусом

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Омской области обстановка с заболеваемостью коронавирусом остается напряженной. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В ведомстве отмечают, что за прошедшую неделю на территории региона от Covid-19 скончались 7 человек.

Омичам рекомендуют соблюдать профилактики, в частности надевать маски в общественных местах, соблюдать социальную дистанцию и в случае появления первых симптомов заболевания обращаться в медицинское учреждение.

Напомним, режим повышенной готовности в Омской области был продлен на последнем заседании оперштаба до 28 февраля.

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