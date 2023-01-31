В Омске в новой школе на Космическом проспекте появятся спальни для учащихся, посещающих продленку

Фото: пресс-служба

В строящейся школе на 1122 места на Космическом проспекте появятся спальни для учеников, посещающих продлёнку.

— На этажах начальной школы будет всего по 3 кабинета и раздевалки для каждого класса. Для учеников, посещающих продлёнку предусмотрены спальни, где будут отдыхать отдельно мальчики и девочки. По проекту в школе на каждом этаже также будут расположены санузлы и комнаты гигиены, — сообщили в пресс-службе минстроя Омской области.

Строительство школы сейчас продолжается. Ежедневно на стройплощадке работают более 100 человек. Готовность объекта на данный момент составляет 30%.

Напомним, строительство школы ведется на средства, выделенные по нацпроекту «Образования». Открытие образовательного учреждения запланировано 1 сентября 2024 года.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru