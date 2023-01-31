Губернатор Омской области Александр Бурков показал эскизы школы на Космическом проспекте

Фото: телеграм-канал Александра Буркова.

Губернатор Омской области Александр Бурков поделился эскизами помещений строящейся школы на 1122 места на Космическом проспекте в поселке Чкаловском.

По словам главы региона, строительная готовность объекта на данный момент составляет 30%. Ежедневно на стройплощадке работает более 100 человек. Ввести в эксплуатацию здание школы планируют к концу этого года. На его возведение по нацпроекту «Образование» было выделено 1,8 миллиарда рублей.

— Качество укладки стен из кирпича проверили с помощью тепловизора, чтобы исключить промерзание в дальнейшем. Всё соответствует нормам. В подвалах продолжают монтировать системы отопления, водоотведения и канализации. Также строители прокладывают электросети в самом здании, — отметил Александр Бурков.

По проекту в здании будут библиотека, два спортзала с раздевалками и тренерскими, большие и светлые классы, а также несколько обеденных залов. Все помещения в школе будут адаптированы для маломобильных людей: в них будут установлены лифты, пандусы и широкие проходы.

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