Омский «Авангард» потерпел поражение в овертайме в матче с «Адмиралом»

Фото: пресс-служба ХК «Авангард».

Накануне омский «Авангард» провел матч на выезде с ХК «Адмирал». Игра на льду стадиона «Фетисов-Арена» во Владивостоке завершилась победой хозяев в овертайме со счетом 2:1.

Счет в матче на 11 минуте второго периода открыли владивостокцы. Александр Горшков забросил шайбу в ворота омичей.

В середине третьего периода Дамиру Шарипзянову удалось забить гол в ворота хозяев и сравнять счет. Исход игры решился в овертайме. Бросок Даниила Гутника принес победу «Адмиралу» — 2:1.

Напомним, в среду, 1 февраля, «Авангард» вновь сыграет с владивостокским «Адмиралом». Начало матча в 15:30 по Омску.

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