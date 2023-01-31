В центре Омска на пешеходном переходе водитель на Ниве сбил ребенка

Фото: Инцидент Омск.

Днем 30 января в центре Омска водитель на автомобиле марки «Нива» на нерегулируемом пешеходном переходе сбил ребенка.

- Предварительно установлено, что водитель автомобиля «ВАЗ-2122» мужчина 2004 года рождения, двигаясь по улице Пушкина, в районе дома № 63 допустил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход – мальчик 2009 года рождения доставлен в медицинское учреждение, - сообщают госавтоинспекторы.

О тяжести полученных травм не сообщают. Но это не первый наезд на несовершеннолетнего пешехода этой зимой в Омске. Ранее утром мужчина наехал на школьницу на улице Перелета, а затем два дня скрывался от правоохранителей, не желая нести ответственности.