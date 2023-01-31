Чего ждать омичам от нового закона РФ о хранении биометрических данных

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29 декабря 2022 года Госдума РФ приняла Федеральный закон № 572 о государственной Единой системе идентификации и аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных. Чем это грозит омичам, рассказал «Вечерний Омск».

– Теперь биометрические данные будут под защитой государства, частные организации больше не смогут бесконтрольно собирать данные. Единая государственная биометрическая система полностью защищена от утечек, базируется на российском программном обеспечении, сертифицирована ФСБ и Федеральной службой по техническому и экспортному контролю России, – отметил на заседании Госдумы один из авторов закона, зампред Комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.

В законе четко прописано, что под биометрией понимаются только два показателя: фотовидеоизображение лица и запись голоса.

Уже имеющуюся биометрию - а такую собирали и хранили в последние годы - организации передадут государству, при этом должны уведомить об этом владельцев данных. В случае их несогласия предприятия обязаны у себя эту информацию уничтожить. Также для хранения закрытой информации организация должна получить на это аккредитацию от Минцифры РФ. Например, банки, кредитные и некредитные финансовых организациях, нотариусы, госструктуры и др.

Оператором единой биометрической системы президент РФ определил АО «Центр биометрических технологий». Учредителями центра являются «Ростелеком», Банк России и Росимущество. По-прежнему биометрию будут собирать аккредитованные банки и МФЦ. Отозвать свои данные можно также через Госуслуги и МФЦ.