По поручению генпрокурора РФ Краснова в Омской области увеличили число пригородных автобусов

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Омская прокуратура отчиталась о том, что в поселке Омский налажена работа пассажирского транспорта. Вмешаться в проблемный вопрос после жалоб местных жителей пришлось Генпрокурору РФ Игорю Краснову в ходе своего прошлогоднего визита. Напомним, в Омскую область он нанес визит в декабре 2022-го. По поручению главы надзорного ведомства была организована проверка.

- Установлено, что водителями автобусов систематически нарушалось расписание движения, перевозчиком предоставлялись транспортные средства недостаточной вместимости, кроме того, пассажиры жаловались на низкую температуру воздуха в салоне. Выявленные нарушения послужили основанием для внесения представления региональному министру транспорта и дорожного хозяйства, - прокомментировали в надзорном ведомстве.

После прокурорского вмешательства министерство обязало перевозчика, работавшего до 31 декабря 2022 года, обеспечить регулярное движение по маршруту автобусов большей вместимости и поддерживать температуру в салонах автобуса. А с нового года власти провели торги и заключили контракт с уже новым перевозчиком.

Последний оптимизировал расписание движения автобусов, внес 6 дополнительных рейсов, предусмотрел дополнительную остановку в Омске.