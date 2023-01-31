Муниципальный транспорт в Омске станут тщательнее контролировать

Фото: пресс-служба администрации города Омска

Омский дептранс заявил, что усилил контроль технического состояния подвижного состава муниципального автобусного парка. Шаг минимизирует недовыпуск автобусов в линии.

- Зимний сезон является самым сложным и ресурсозатратным периодом в эксплуатации любого вида автомобильного транспорта. Это касается повышенных нагрузок на ДВС в условиях отрицательных температур, повышения расхода топлива и смазочных материалов. Тем не менее весь комплекс работ, который предусматривается производителем, в частности проведение планового техобслуживания узлов и агрегатов, замена жидкостей и прочее, проводится своевременно и в полном объёме, - рассказал директор МП «Пассажирское предприятие № 8» Марат Саликов.

Чиновник подчеркнул, что не прекращаются работы в ремонтных боксах всех эксплуатационных участков, поскольку внезапно возникающие поломки требуют оперативного устранения. Также усилен входной контроль при заезде автобусов в парк и утреннем выходе в рейсы: проводится экспресс-диагностика электрооборудования, узлов и агрегатов двигателя, состояние горюче-смазочных материалов и прочее.