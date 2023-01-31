СМИ: новый министр образования Омской области не будет отягощен премьерством

Фото: wikimapia.org.

Омские СМИ узнали подробности о сменщике вице-губернатора, министра образования Татьяны Дерновой. Так РИА «Омск-информ» сообщили, что исполняющей обязанности министра образования уже назначена первый зам Дерновой - Лариса Жукова.

Источник в региональном кабмине дал понять, что работа Жуковой с приставкой и.о. – это временное явление. Замену Дерновой активно ищут. По словам инсайдера, главу ведомства освободят от должностных обязанностей вице-губернатора.

– Вероятнее всего, вновь поменяется структура правительства. Новый министр образования не будет отягощен зампредством, – рассказал инсайдер.

В вопросах строительства школ и детских садов в районах области должностные обязанности прежнего министра образования пересекались с функционалом руководителя минстроя. Теперь этого, по всей видимости, не будет.