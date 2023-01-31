Стало известно, кто временно заменит ушедшую с поста министра образования Татьяну Дернову

Лариса Николаевна Жукова. Фото: abilympics.omkpt.ru.

Накануне стало известно, что свой пост покинула министр образования Омской области Татьяна Дернова. На этом месте чиновница проработала в течение шести лет. Но замена уже нашлась. Временно ведомство возглавит первый заместитель экс-главы министерства Лариса Жукова.

Насколько затянутся поиски нового главы, пока неизвестно. Ранее глава омского региона Бурков региона, комментируя отставку Дерновой, поблагодарил ее за работу и отметил, что на ее долю выпало трудное время.

- Татьяна Васильевна отработала в команде пять лет. Это было трудное время. В годы пандемии нужно было принимать быстрые нестандартные решения. Региональная система образования не просто выдержала удар, но и заметно преобразилась. Татьяна Васильевна достойно руководила отраслью. Но впереди новые задачи, требующие многостороннего подхода и перенастройки управленческой вертикали, — написал губернатор в своем телеграм-канале.