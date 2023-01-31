На столичную выставку «Уникальная Россия» уехали одежда и украшения омских мастеров

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Показать многообразие народных ремесел — главная задача всероссийской «Уникальной России». Выставка собрала более 1100 участников из 50 регионов. Омскую область представили мастерская Татьяны Бересневой (изысканная вязь оправы самоцветов), династия мастеров Беленко (авторские изделия из натуральной кожи), мастерская русской одежды «Дива» (рубахи, платья и сарафаны с традиционной русской вышивкой), Елена Кочетова (панно из соломки и бересты, изделия из ценной древесины).

Украшения Татьяны Бересневой, как и ее саму, не заметить невозможно. Она создает их не из золота и бриллиантов, а из бисера и самоцветов, но их покупают многие знаменитости, в числе звезды эстрады. Цветы и птицы на произведениях Елены получаются объемными. Такого эффекта позволяет достичь сочетание природных материалов.

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

- Птиц я старюсь делать не фантазийных, а настоящих. Каждая птица имеет признаки своего вида и даже размеры я пытаюсь сохранить. У нас все пишут пейзажи, но мне хотелось сделать что-то свое. Я пользуюсь соломой как краской, отвариваю ее окрашиваю, - рассказала о своих работах Елена Кочетова.

- Получены приглашения на международные выставки, записан ряд передач об имидже, ведутся переговоры об участии в важнейших мероприятиях столицы, - поделилась впечатлениями Татьяна Береснева.