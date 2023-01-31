Омичи простились с легендарным самбистом Александром Пушницей

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

В понедельник, 30 января, в манеже «Красная звезда» прошла траурная церемония прощания с почетным гражданином города Омска и Омской области, заслуженным мастером спорта СССР по самбо, трехкратным чемпионом мира, девятикратным чемпионом СССР Александром Пушницей. Церемонию в спорткомплексе «Красная звезда» посетили 2400 человек, в том числе многочисленные друзья и соратники великого спортсмена.

Проводить легендарного самбиста в последний путь приехали его многочисленные друзья и соратники из разных стран и регионов, представители спортивной общественности региона, среди которых председатель Омского регионального ВФСО «Динамо», начальник УФСБ России по Омской области Алексей Савченков, заслуженный мастер спорта СССР по самбо, вице-председатель Белорусской федерации самбо и Белорусской федерации дзюдо Владимир Япринцев, известный боец ММА Александр Шлеменко, двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко и многие другие.

– Мы все друзья нашего великого Александра Михайловича Пушницы, – сказал Владимир Япринцев. – Все мы представляем многонациональный Советский Союз, и независимо от того, кто из нас был из какой республики, у Александра Михайловича для каждого из нас хватало частицы сердца, доброты и теплоты, чтобы поддержать в тяжелый момент. А когда он сам попал в непростую ситуацию, мы даже не думали, что ему сложно. Когда мы приезжали, то видели мощную энергетику и огромную силу.

Напомним, что Александр Пушница скончался 27 января на 74-м году жизни. Похороны состоялись на Старо-Северном мемориальном кладбище.