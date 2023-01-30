В омской больнице словесная перепалка между пациентами закончилась дракой

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Омске минувшей ночь сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии поступил сигнал о срабатывании тревожной кнопки в одной из городских больниц.

Прибывшим на место росгвардейцам охранники медучреждения рассказали, что между двумя пациентам, доставленными разными бригадами скорой возник конфликт, который перерос драку. Сотрудникам ведомства удалось утихомирить дебоширов.

Одного из мужчин — 35-летнего омича — после осмотра медиками решили оставить в больнице. Второго неадекватного пациента — 39-летнего местного жителя — забрали в отдел полиции для выяснения обстоятельств.

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