Бурков: кандидатуры на пост министра образования Омской области рассматриваются

Фото: телеграм-канал Татьяны Дерновой

Губернатор Омской области Александр Бурков прокомментировал отставку министра образования Татьяны Дерновой.

Чиновница покинула правительство региона по собственному желанию, проработав на посту руководителя министерства образования пять лет. По словам Дерновой, заявление об уходе она написала еще 26 января.

Глава региона, комментируя отставку Дерновой, поблагодарил ее за работу и отметил, что на ее долю выпало трудное время.

— Татьяна Васильевна отработала в команде пять лет. Это было трудное время. В годы пандемии нужно было принимать быстрые нестандартные решения. Региональная система образования не просто выдержала удар, но и заметно преобразилась. Татьяна Васильевна достойно руководила отраслью. Но впереди новые задачи, требующие многостороннего подхода и перенастройки управленческой вертикали, — написал Бурков в своем телеграм-канале.

Губернатор также сообщил, что в ближайшее время будет назначен новый министр образования. Бурков особо подчеркнул, что сейчас идет рассмотрение кандидатур.

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